Генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро заявил, что необходимо аннулировать результаты выборов в Боливии в связи с итогами проверки и растущим недовольством населения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с серьезностью обвинений и анализом избирательного процесса, который мне передала группа аудиторов, мы считаем необходимым заявить, что первый тур выборов, состоявшихся 20 октября, должен быть аннулирован, а избирательный процесс должен начаться снова", - говорится в заявлении Альмагро.

Генсек подчеркнул, что первый тур необходимо провести, когда будут представлены новые гарантии, в числе которых "новый состав избирательного органа".

Ранее сообщалось, что организация американских государств (ОАГ), выступавшая наблюдателем на президентских выборах в Боливии 20 октября, по итогам проверки подсчета голосов обнаружила ряд нарушений. Группа аудиторов, проводивших проверку, в предварительном докладе указали, что "статистически маловероятно", что действующий президент Боливии Эво Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств (ОАГ) и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.



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