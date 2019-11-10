В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 3,1, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 17:39 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 51,23 километра от района Аланья провинции Анталья.

Очаг землетрясения залегал на глубине 17,83 километра.

Также сообщается, что в 18:16 провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 3,0. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Чешме, очаг залегал на глубине семи километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

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