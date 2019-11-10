https://news.day.az/world/1174377.html В Турции произошло два землетрясения
В Турции произошло два землетрясения
В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 3,1, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 17:39 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 51,23 километра от района Аланья провинции Анталья.
Очаг землетрясения залегал на глубине 17,83 километра.
Также сообщается, что в 18:16 провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 3,0. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Чешме, очаг залегал на глубине семи километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.
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