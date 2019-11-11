В Мексике грабители украли золотые слитки на 26 миллионов долларов. Неизвестные напали на грузовик, который вёз драгоценный металл в горнодобывающую компанию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительным данным, похитителей было трое, все с оружием. Охранников преступники заставили выйти из автомобиля, избили и забрали полсотни слитков. Преступников ещё ищут, передает телеканал "Россия 24".

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