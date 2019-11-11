Три жителя департамента Ардеш и один житель департамента Дром пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,4, затронувшего южные регионы Франции. Об этом сообщили в понедельник префектуры департаментов в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Землетрясение в регионе Монтелимар - Валенс в Ардеше. Три человека получили легкие травмы. Жителей коммуны Ле-Тей просим пока оставаться на улице и не заходить в свои дома", - говорится в сообщении. В свою очередь, телеканал BFM уточняет, что все трое пострадали в результате паники, возникшей из-за подземных толчков.

Сама префект Франсуаз Сулиман уже прибыла в эту коммуну. По ее словам, пока власти не вводили режим чрезвычайного положения. Согласно заявлению мэра Ле-Тей, которое приводит радио France Bleu, пострадали около 200 домов, трещины появились и на лестнице здания мэрии. Также пострадали конструкции, удерживающие колокола в двух церквях. Местные жители в соцсетях публикуют фото треснувших перекрытий и стен своих жилищ.

"Крупного ущерба пока не зафиксировано, - сообщает, в свою очередь, префектура департамента Дром. - Нынешняя ситуация не требует никаких особых мер предосторожности, за исключением отдельных решений местных властей". В то же время заместитель префекта в эфире телеканала BFM сообщил, что по меньшей мере один человек пострадал в результате обрушения строительных лесов в Монтелимаре.

Власти призывают всех, кто почувствовал недомогание или получил травмы в результате землетрясения, немедленно обращаться за помощью врачей. Вероятно, что число пострадавших в течение дня увеличится.

Утром в понедельник Центральное сейсмологическое бюро Франции сообщило о землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло в юго-восточном департаменте Дром, неподалеку от города Монтелимар, расположенного на границе с департаментом Ардеш. Бюро назвало землетрясение "сильным" и предупредило о возможном повторении толчков в ближайшее время. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки почувствовали жители Монпелье, Лиона, Сент-Этьена, Гренобля, Авиньона и Марселя.

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