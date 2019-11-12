Экс-президент США 95-летний Джимми Картер успешно перенес хирургическую операцию по снижению внутричерепного давления, которое повысилось из-за кровотечения после недавних падений. Об этом сообщил президентский Центр Картера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Картер госпитализирован в штате Джорджия. За последний год Картера уже госпитализировали с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра, из-за чего ему также делали операцию.



"Операция прошла без осложнений. Экс-президент продолжит оставаться в больнице для наблюдения на рекомендуемое медиками время", - говорится в заявлении.

Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. Картер в последние годы прошел успешное лечение от рака мозга.



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