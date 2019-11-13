Стоимость золота снижается. Трейдеры ждали выступления американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 10,45 доллара, или на 0,72%, до 1447,15 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель рос до 1457,75 доллара. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,95%, до 16,642 доллара за унцию.

Золото, традиционно являющееся более надежным активом, уступает более рисковым поскольку инвесторы с оптимизмом ожидали выступления Трампа.

"Слитки в большой степени продавались в связи с растущими ожиданиями торговой сделки между США и Китаем, а также из-за укрепления доллара", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика ActivTrades Карло Альберто де Касы (Carlo Alberto De Casa).

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