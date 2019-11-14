Чешский премьер Андрей Бабиш, говоря о важности НАТО, заявил о необходимости спустя 70 лет существования альянса пересмотреть договор о его создании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", - сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.

Премьер сообщил, что он и президент имеют схожие взгляды на НАТО, но некоторые правила альянса после 70 лет его существования пришла пора пересмотреть. Бабиш намерен поднять этот вопрос на заседании Евросовета, сообщает РИА Новости.