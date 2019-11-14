Почти 1000 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 946 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 223 человека (женщин - 67, детей - 113), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 723 человека (женщин - 217, детей - 369)", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что за прошедшие сутки российской стороной проведена гуманитарная акция в Аль-Байад (провинция Хама). Были выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.

По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 43 взрывоопасных предмета.