Германский бундестаг одобрил согласованные с ЕС правила для спорного газопровода "Северный поток - 2" и изменил немецкий энергетический закон. В числе тех, кто финансирует этот трубопровод, - и австрийский концерн OMV, передает Day.Az со ссылкой на inosmi.ru.

В среду вечером германский парламент голосами коалиции принял решение о реализации предложенного в феврале в ЕС компромисса. Принятое в апреле изменение газовой директивы ЕС предполагает, что в будущем энергетическое законодательство ЕС будет обязательным и для трубопроводов из третьих стран. Это означает, что производство природного газа и эксплуатация трубопровода не могут находиться в одних руках, - а в "Северном потоке - 2" предусмотрено иное.

Теперь этот германо-российский балтийский трубопровод будет подчиняться европейским правилам, по крайней мере в немецких территориальных водах. Согласно этим правилам, доступ к трубопроводу будет принципиально открыт и для других пользователей, помимо российского собственника Газпрома.

На практике можно было бы сделать так, чтобы часть трубопровода принадлежала другим собственникам. В соответствии с этим компромиссом Европейского союза Германия может выработать конкретное решение путем прямых переговоров с Россией.