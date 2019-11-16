Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, передает РИА Новости.

"В понедельник, 9 декабря, состоится саммит Нормандского формата. Он объединит в Париже глав государств и правительств Франции, ФРГ, России и Украины. Перспектива проведения саммита в Нормандском формате обсуждалась летом в ходе встречи президента (Французской) Республики (Эммануэля Макрона) с президентом (РФ Владимиром) Путиным 19 августа в Брегансоне, затем в ходе саммита G7 в Биаррице", - сообщили в администрации французского лидера.

Там отметили, что "саммит пройдет, в то время как в течение лета были достигнуты значительные подвижки в переговорах с целью урегулирования конфликта на востоке Украины".

"В частности, удалось провести отвод войск в нескольких зонах напряженности линии соприкосновения. (Встреча) позволит открыть новый эпизод реализации минских соглашений", - подчеркивают в Елисейском дворце.