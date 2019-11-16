Частный самолет упал рядом с жилым домом под Петербургом
Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил аварийную посадку частный самолет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного управления МЧС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
ЧП произошло в районе 13:30 неподалеку от деревни Мяглово. На место выехали пожарные. Telegram-канал "112", уточняет, что за штурвалом находился Сергей Лопатин. Самолет пришлось сажать на грунтовую дорогу, он врезался в забор.
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Причиной посадки мог стать заглохший двигатель, но эта информация пока не подтверждена.
По данным местного портала 47news, пилот самолета старался избежать столкновения с жилыми домами. "Сам [пилот] живой, сразу стал на аэродром отзваниваться откуда взлетел. Вокруг бензином пахнет", - рассказал один из местных жителей.
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