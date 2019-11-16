Дежурство на площади несут наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляют в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки.

Протестующие выкрикивают полицейским оскорбительные лозунги и кидаются стеклянными бутылками и мусором. Над площадью то и дело повисает густой едкий дым, в котором раздаются хлопки от разрыва снарядов и крики толпы.

На субботу в Париже запланировано сразу несколько акций протеста, приуроченных к первой годовщине "желтых жилетов" 17 ноября. Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.