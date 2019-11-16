https://news.day.az/world/1176367.html Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
Площадь Италии в XIII округе французской столицы превратилась в театр боевых действий на фоне очередных протестов движения "желтых жилетов", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Протестующие выстроили несколько баррикад из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Огнём охвачен также электрощит у одного из входов в метро. Тушить баррикады приехал пожарный расчёт.
Дежурство на площади несут наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляют в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки.
Протестующие выкрикивают полицейским оскорбительные лозунги и кидаются стеклянными бутылками и мусором. Над площадью то и дело повисает густой едкий дым, в котором раздаются хлопки от разрыва снарядов и крики толпы.
На субботу в Париже запланировано сразу несколько акций протеста, приуроченных к первой годовщине "желтых жилетов" 17 ноября. Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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