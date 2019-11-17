Законодательная и судебная ветви власти США посягают на возглавляемую президентом страны исполнительную власть.

Такое мнение, как сообщила в субботу газета Washington Examiner, министр юстиции - генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр выразил в пятницу на форуме "Национальная конвенция юристов", проведенном в Вашингтоне некоммерческой организацией "Федералистское общество", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Американская политическая система построена на принципе разделения властей. Существуют законодательная ветвь власти (принадлежит Конгрессу), исполнительная (во главе с президентом) и судебная. При этом система сдержек и противовесов призвана не допустить узурпацию власти какой-либо из этих ветвей.

Место исполнительной власти в системе государственного устройства Соединенных Штатов стало главной темой выступления Барра, текст которого также распространила пресс-служба американского Минюста. В начале речи министр подчеркнул, что авторы американской конституции стремились к созданию в стране сильной и независимой исполнительной ветви власти, равной законодательной и судебной, а также понимали, что три ветви будут соперничать друг с другом, поэтому обеспечили их средствами борьбы и защиты. Однако, по мнению министра, с середины 1960-х годов в США наблюдаются попытки ослабить полномочия исполнительной власти, которые особенно активизировались после Уотергейтского скандала, повлекшего в 1974 году отставку президента Ричарда Никсона, оказавшегося под угрозой импичмента.

"В последние годы как законодательная, так и судебные ветви ответственны за посягательство на конституционные полномочия президента", - заявил Барр.