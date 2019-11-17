В нескольких городах Ирана прошли пикеты против повышения цен на бензин, сообщает РИА Новости.

Во время митинга в Сирджане протестующие предприняли попытку поджечь нефтехранилище, однако были остановлены правоохранительными органами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в ходе протеста в Сирджане погиб один человек, причина неизвестна. По заявлению местных властей, специалисты по судебной медицине занимаются изучением этого вопроса.