https://news.day.az/world/1176456.html В Иране протестуют против повышения цен на бензин - ФОТО - ВИДЕО
В Иране протестуют против повышения цен на бензин - ФОТО - ВИДЕО
В нескольких городах Ирана прошли пикеты против повышения цен на бензин, сообщает РИА Новости.
Во время митинга в Сирджане протестующие предприняли попытку поджечь нефтехранилище, однако были остановлены правоохранительными органами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что в ходе протеста в Сирджане погиб один человек, причина неизвестна. По заявлению местных властей, специалисты по судебной медицине занимаются изучением этого вопроса.
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