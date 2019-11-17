Saudi Aramco начала в воскресенье сбор заявок инвесторов для IPO и объявила диапазон цены размещения 30-32 риала, что по фиксированному курсу составит $8-8,53 за штуку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в материалах компании.

Всего планируется предложить на саудовской бирже Tadawul 1,5% акций.

Окончательная цена будет объявлена 5 декабря.