https://news.day.az/world/1176469.html Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% акций
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% акций
Saudi Aramco начала в воскресенье сбор заявок инвесторов для IPO и объявила диапазон цены размещения 30-32 риала, что по фиксированному курсу составит $8-8,53 за штуку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в материалах компании.
Всего планируется предложить на саудовской бирже Tadawul 1,5% акций.
Окончательная цена будет объявлена 5 декабря.
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