Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что договор был заключен в 2017 году. Воробьева рассказала, что к С-400 также проявляют интерес еще несколько стран Ближнего Востока, не уточнив, какие именно.

Саудовская Аравия по условиям договоренностей, кроме комплексов С-400, должна получить противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", системы ТОС-1А, автоматические гранатометные комплексы АГС-30 и автоматы Калашникова АК-103. Договоренность о сделке была достигнута на встрече президента России Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться и против наземных объектов.