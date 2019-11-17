Власти Ирана отдали распоряжение об ограничении доступа к интернету по всей стране на 24 часа. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве информации (разведки) Ирана сообщило в воскресенье агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эта мера инициирована Высшим советом национальной безопасности республики. Причина отключения не уточняется.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, перебои доступа к интернету в Тегеране начались в субботу с 20:00 по местному времени.