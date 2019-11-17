https://news.day.az/world/1176554.html В Иране на сутки ограничили доступ к интернету
В Иране на сутки ограничили доступ к интернету
Власти Ирана отдали распоряжение об ограничении доступа к интернету по всей стране на 24 часа. Об этом со ссылкой на источник в Министерстве информации (разведки) Ирана сообщило в воскресенье агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, эта мера инициирована Высшим советом национальной безопасности республики. Причина отключения не уточняется.
Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, перебои доступа к интернету в Тегеране начались в субботу с 20:00 по местному времени.
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