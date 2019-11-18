В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Одним из погибших был сам стрелок. Инцидент произошел около 9:54 утра.

На месте происшествия работает полиция.