https://news.day.az/world/1176920.html Стрельба в супермаркете Walmart в США, есть погибшие
Стрельба в супермаркете Walmart в США, есть погибшие
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Одним из погибших был сам стрелок. Инцидент произошел около 9:54 утра.
На месте происшествия работает полиция.
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