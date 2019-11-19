Оппозиция намерена продолжить акции протеста на проспекте Руставели и на дебаты в парламенте не согласна - таковы итоги последнего совещания более 20 оппозиционных партий, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Georgia.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в понедельник предложила оппозиции провести политические дебаты на тему изменения избирательной системы вместо уличных акций протеста.

Лидеры протеста намерены во вторник, 19 ноября, провести акцию у здания Тбилисского городского суда, где будет рассмотрена мера пресечения на время следствия для задержанных во время деблокирования парламента и проспекта Руставели накануне.

Митинг объединенной оппозиции запланирован на 19 часов перед зданием парламента. При этом лидеры политических партий заявляют о готовности продолжить пикетирование не только здания парламента, но и других государственных учреждений.

"Запугивание работает, но мы все равно продолжим акции протеста, пока не будут выполнены наши требования", - сказал один из лидеров партии "Европейская Грузия - движение за свободы" Гиги Угулава.

В свою очередь другой лидер "европейцев" Гига Бокерия отметил, что ресурс для диалога исчерпан.

Переход на немецкую модель выборов является одним из главных требований оппозиционных партий. Эта модель предполагает проведение выборов по смешанной системе - пропорциональной и мажоритарной, а распределением мест только по пропорциональной.

В тоже время лидеры оппозиции отмечают, что во вторник объявят дату проведения масштабной акции протеста и озвучат свои планы на будущее.

Акция протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

В воскресенье у всех входов в парламент были разбиты палатки, депутатов от правящей партии не впускали в здание. Сегодня организаторов акции, в том числе оппозиционных лидеров, не раз призвали прекратить пикетировать парламент, но они отказались расходиться.



В результате были задействованы силы департамента по особым поручениям МВД. Участников акции вытеснили на проспект Руставели, где они продолжили митинговать. Все дороги вокруг парламента открыты для транспорта, но стычки продолжаются.