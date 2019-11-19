Трое правоохранителей погибли в результате беспорядков в провинции Тегеран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, участники беспорядков окружили их и убили при помощи холодного оружия. Когда конкретно произошел этот инцидент, агентство не уточняет, однако сообщает, что среди погибших - один служащий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и двое "басиджей" (силы мобилизации), которые были задействованы для помощи в обеспечении безопасности.

Днем ранее официальный представитель правительства страны Али Рабии заявил, что несколько правоохранителей погибли в ходе беспорядков в Иране, вызванных повышением цен на бензин.

В ряде иранских городов в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки.

По словам Рабии, силовики подвергались нападению, в отдельных случаях использовалось холодное и огнестрельное оружие. Участники беспорядков нанесли ущерб отделениям банков, поджигали автозаправочные станции, магазины.

Власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на бензин и повысить цены на него, стоимость в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом.

В ходе беспорядков в Иране были задержаны 1 тысяча человек.