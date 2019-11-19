Не менее 11 человек погибли и 25 пострадали в результате столкновения трех автобусов на 16 километре шоссе Мехико-Пачука в штате Мехико, сообщает издание Milenio, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, авария произошла в понедельник в 20.00 по местному времени. По сообщениям полиции, водители всех трех автомобилей скрылись с места аварии.