https://news.day.az/world/1177068.html Тяжелое ДТП в Мексике, есть погибшие
Тяжелое ДТП в Мексике, есть погибшие
Не менее 11 человек погибли и 25 пострадали в результате столкновения трех автобусов на 16 километре шоссе Мехико-Пачука в штате Мехико, сообщает издание Milenio, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, авария произошла в понедельник в 20.00 по местному времени. По сообщениям полиции, водители всех трех автомобилей скрылись с места аварии.
Генеральный координатор службы гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнте сообщил в своем аккаунте в Twitter, что на месте аварии работают пожарные, полиция и сотрудники мексиканского отделения Красного Креста.
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