Десантный отряд американских сил высадился в селении, расположенном в южной части провинции Хасеке в Сирии, и захватил там двух человек. Об этом сообщило во вторник агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся данным, операция проходила в деревне Телль-Ахмар. Американские военные были десантированы с вертолета над одним из домов. Отмечается, что десантники захватили в этом здании двух молодых людей.

Подробности операции пока не приводятся.