https://news.day.az/world/1177268.html В Сирии высадился десант США
В Сирии высадился десант США
Десантный отряд американских сил высадился в селении, расположенном в южной части провинции Хасеке в Сирии, и захватил там двух человек. Об этом сообщило во вторник агентство SANA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По имеющимся данным, операция проходила в деревне Телль-Ахмар. Американские военные были десантированы с вертолета над одним из домов. Отмечается, что десантники захватили в этом здании двух молодых людей.
Подробности операции пока не приводятся.
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