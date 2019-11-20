Производители табачной продукции поддерживают внесенный в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий установление единой минимальной цены на сигареты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компаний.

По внесенному на рассмотрение проекту поправок, минимальная цена табачной продукции будет рассчитываться исходя из НДС и минимального значения ставки акциза.

Василий Груздев, директор по работе с органами государственной власти компании "JTI Россия", заявил, что ущерб от нелегальной продукции за 2019 год составит более 100 млрд рублей.

По его словам, введение минимальной цены станет дополнительным индикатором легальности продукта.