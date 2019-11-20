Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Арада-Кабира - Кара-Мания в провинции Эль-Хасака. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России", - сказал Боренков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что военная полиция продолжила патрулирование по маршрутам Кобани - Дарб-Эт-Тахт в провинции Алеппо, Айн-Иса - Мшерфет-Эш-Шахнат, Аджами - Бозгекли, Аджами - Мембидж в провинции Ракка.