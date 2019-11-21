У Apple Music появилась подписка для магазинов и ресторанов. Приложение разработано совместно с компанией PlayNetwork, которая продает музыку корпоративным клиентам, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Доступ к Apple Music For Business можно получить только через регистрацию на PlayNetwork. Для этого нужно заполнить форму и связаться с менеджером компании. Цена подписки на сайте не уточняется.

По словам Apple, покупая подписку, вы получаете не только доступ к легальной музыкальной библиотеке. Редакторы Apple составляют плейлисты в различных жанрах, а PlayNetwork выбирает из них треки так, чтобы создать музыкальную стратегию и собственное звучание для бренда.

The Wall Street Journal сообщает, что подписка уже полгода работает в тестовом режиме. Ею пользуются магазины Levi's и лондонский универмаг Harrods. Сейчас Apple работает с брендами, у которых больше 100 магазинов, но в будущем планирует сотрудничать со средним и малым бизнесом тоже, сообщает издание.