Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX. Starship Mk1 проходил испытания на полигоне в Бока Чика в Техасе. Взрыв произошел при испытаниях корабля на максимальное заполнение топливных баков криогенной жидкостью. Видеозапись взрыва опубликовал сайт NASAspaceflight, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Результат не был полностью неожиданным, отметили в компании SpaceX, поскольку это было испытание на максимальное давление во всех системах корабля. Первый испытательный полет опытной ракеты Starship на высоту до 20 километров компания Илона Маска планировала провести в декабре 2019 года, напоминает "Интерфакс".

Ракета Mk1 при испытаниях была не полностью собрана. Ее головная часть еще находится в сборочном цехе. Но эксперты в области ракетостроения предрекают, что если авария и не поставит крест на ракете Mk1, то точно затормозит программу Starship.

Проект создания новой сверхтяжелой многоразовой космической ракеты Starship Илон Маск впервые представил в 2017 году. Ракета рассчитана на доставку полезной нагрузки массой до 150 тонн на низкую околоземную орбиту. Начало коммерческих полетов планировалось на 2022 год.

Ракета состоит из многоразовой стартовой ступени и многоразовой интегрированной второй ступени с космическим кораблем. При этом исполнение корабля предполагается в трех модификациях - пилотируемый или грузовой, танкер с топливом или платформа для доставки спутников на орбиту.

Еще в сентябре 2019 года Илон Маск заявил, что SpaceX займется работой над улучшенной версией ракеты Mk3. Процесс сборки Mk3. Будет втрое быстрее, чем Mk1.