"Первая фаза" торговой сделки США и Китая может не состояться
Завершение "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем может затянуться до следующего года, поскольку Пекин требует более масштабных откатов пошлин, а Вашингтон выдвигает собственные повышенные требования, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Президент США Дональд Трамп и торговый представитель Роберт Лайтхайзер признают, что отмена пошлин ради соглашения, которое не решает основные вопросы интеллектуальной собственности и передачи технологий, не будет рассматриваться как хорошая сделка для США, рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.
Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, выступая на обеде в Пекине, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу заключения "первой фазы" торгового соглашения, сообщило Bloomberg News со ссылкой на информированные источники.
Лю сказал в частной беседе с одним из участников обеда, что был "обескуражен" требованиями США, но все же считает, что первый этап сделки может быть завершен.
Некоторые эксперты отмечают, что следующая важная дата - 15 декабря, когда вступят в силу пошлины США на китайские товары на сумму около $156 млрд.
"Если переговоры действительно идут хорошо, это повышение будет приостановлено", - считает Кристиан Уитон, старший научный сотрудник по стратегии и торговле в Центре национальных интересов (Center for the National Interest).
Как сообщали "Вести.Экономика", одним из факторов, которые могут ударить по сделке, является ухудшение ситуации в Гонконге и законопроект Конгресса США, касающийся "защиты прав и демократии" в специальном административном районе Китая.
Переговоры также осложняются противоречиями внутри Белого дома по поводу наилучшего подхода к Китаю и тем фактом, что Трамп может наложить вето на любую согласованную сделку в последнюю минуту.
"Мало кто из китайцев верит, что Китай и США могут достичь соглашения в ближайшее время, - написал в среду в Twitter главный редактор Global Times Ху Сицзинь. - Китай хочет заключить сделку, но готов к худшему сценарию - затяжной торговой войне".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре