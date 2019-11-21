Завершение "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем может затянуться до следующего года, поскольку Пекин требует более масштабных откатов пошлин, а Вашингтон выдвигает собственные повышенные требования, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Президент США Дональд Трамп и торговый представитель Роберт Лайтхайзер признают, что отмена пошлин ради соглашения, которое не решает основные вопросы интеллектуальной собственности и передачи технологий, не будет рассматриваться как хорошая сделка для США, рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, выступая на обеде в Пекине, что он проявляет "острожный оптимизм" по поводу заключения "первой фазы" торгового соглашения, сообщило Bloomberg News со ссылкой на информированные источники.

Лю сказал в частной беседе с одним из участников обеда, что был "обескуражен" требованиями США, но все же считает, что первый этап сделки может быть завершен.

Некоторые эксперты отмечают, что следующая важная дата - 15 декабря, когда вступят в силу пошлины США на китайские товары на сумму около $156 млрд.

"Если переговоры действительно идут хорошо, это повышение будет приостановлено", - считает Кристиан Уитон, старший научный сотрудник по стратегии и торговле в Центре национальных интересов (Center for the National Interest).

Как сообщали "Вести.Экономика", одним из факторов, которые могут ударить по сделке, является ухудшение ситуации в Гонконге и законопроект Конгресса США, касающийся "защиты прав и демократии" в специальном административном районе Китая.

Переговоры также осложняются противоречиями внутри Белого дома по поводу наилучшего подхода к Китаю и тем фактом, что Трамп может наложить вето на любую согласованную сделку в последнюю минуту.

"Мало кто из китайцев верит, что Китай и США могут достичь соглашения в ближайшее время, - написал в среду в Twitter главный редактор Global Times Ху Сицзинь. - Китай хочет заключить сделку, но готов к худшему сценарию - затяжной торговой войне".

