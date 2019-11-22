Полиция Сербии задержала мужчину, устроившего стрельбу в техникуме в центральной части страны, никто не пострадал, сообщило министерство внутренних дел, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудники МВД по городу Смедерево задержали мужчину 1973 года рождения из района города Велика-Плана, подозреваемого в том, что сегодня проник в среднюю экономически-туристическую школу (техникум) "Вук Караджич" в Велика-Плана и сделал два выстрела из автоматической винтовки в потолок", - сообщило ведомство.

"При стрельбе никто не ранен, нападавшего обезвредил один из преподавателей", - уточнило МВД.