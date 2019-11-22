https://news.day.az/world/1178432.html Сильвио Берлускони попал в больницу
Сильвио Берлускони попал в больницу
Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони упал в хорватском Загребе во время конгресса Европейской народной партии и попал в миланскую клинику с ушибом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации местных СМИ, 83-летний политик получил травмы в давке с желающими сделать с ним селфи. Берлускони вернулся домой по окончании мероприятия на самолете, а в больнице был подвергнут различным проверкам.
В мае Берлускони был прооперирован в связи с кишечной непроходимостью. В той же миланской больнице в июне 2016 года Берлускони перенес операцию на сердце, что дало повод местным изданиям предположить, что политик вновь испытывает кардиологические проблемы.
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