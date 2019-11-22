Иран в пятницу провел успешные испытания новой системы противовоздушной обороны собственного производства "Хордад-15".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Mehr.

Сообщается, что система, впервые представленная в июне этого года, была успешно испытана в пятницу в ходе военных учений в провинции Семнан.

Новая система ПВО "Хордад-15" способна обнаруживать различные цели, в числе которых военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров. Система также способна обнаруживать малозаметные цели в радиусе 85 километров и поражать их в диапазоне 45 километров. Кроме того, она может одновременно перехватывать шесть целей. Мобильность системы позволяет военнослужащим подготовить ПВО к поражению целей менее чем за 5 минут.

По данным агентства, крупномасштабные учения войск противовоздушной обороны стартовали в провинции Семнан на севере страны. Учения проходят на территории площадью 416 тысяч квадратных километров, которая имитирует регион Персидского залива и стратегического Ормузского пролива. Основной целью учений является испытание новейшей военной техники страны, проверка и повышение ее готовности к потенциальным угрозам в смоделированных условиях реальной войны.