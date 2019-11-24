В Чили силовики применили резиновые пули во время столкновений с участниками антиправительственных акций. В результате беспорядков пострадали более 280 человек. Об этом сообщает Telesur, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"За время антиправительственных акций протеста по меньшей мере 280 чилийцев получили травмы глаз вследствие того, что правоохранители стреляли им в лицо, и это рекордное количество травмированных, согласно мировой статистике", - говорится в сообщении.

По информации издания, полиция Чили применяет резиновые пули, несмотря на официальный запрет их использования, за исключением экстремальных ситуаций.

Кроме того, с начала акций протеста против политики президента Себастьяна Пиньеры арестованы более 17 тысяч человек, а 950 задержанных до сих пор находятся в следственных изоляторах.

Напомним, что в акциях протеста в Чили 25 октября приняли участие более одного миллиона человек. Такую оценку количества протестующих привела мер столицы Чили Сантьяго - Карла Рубилар.