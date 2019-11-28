Власти Саудовской Аравии освободили трех из восьми задержанных в середине месяца журналистов. Об этом сообщила в четверг саудовская правозащитная организация ALQST, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее саудовские правозащитники обвинили власти королевства в очередных задержаниях ряда журналистов и общественных активистов, включая журналистку и писательницу Зану аш-Шахри и известного блогера Фуада аль-Фархана.

"В результате международного давления и освещения журналистами последних арестов, саудовские власти освободили из-под стражи Бадера ар-Рашида, Сулеймана ан-Нассера и Фуада аль-Фархана", - говорится в сообщении в микроблоге ALQST в Twitter.

Правозащитники призвали власти к "прекращению нападок на свободу слова и освобождению всех "узников совести".

По их информации, 16 ноября службы безопасности королевства провели обыски в домах четырех саудовских писателей в Эр-Рияде, затем арестовали их и изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Еще один писатель Абдель Маджид аль-Булюви был арестован несколько дней назад в Медине. Задержания других писателей и блогеров произошли в городах Джидда, Абха и Хаиль в разных частях страны.

Правозащитники заявляют, что с момента прихода к власти наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в 2015 году недовольные его политикой представители интеллигенции регулярно подвергаются арестам, последняя волна задержаний была в апреле этого года, когда под следствием оказались несколько писателей, которым до сих пор не предъявили обвинений.

Ранее правозащитники обвиняли саудовские власти в задержании и пытках правозащитниц Насиму ас-Садах и Люджейн аль-Хатлюль, которые боролись за права женщин, в частности, за их право водить автомобиль в королевстве. Правозащитницы до сих пор находятся под судом, им запрещено продолжать учебу.