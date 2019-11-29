Еще одного беспрецедентного результата добился "всенародный варчапет" Никол Пашинян. В рамках телемарафона - 2019 Всеармянского фонда "Айастан", кардинально обновленного новыми властями Армении, собрана беспрецедентно малая сумма - 9 856 100 долларов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что в ходе "Телемарафона-2018" Фонду было пожертвовано 11 109 633 доллара, а в 2017 году телемарафон собрал 12 505 456 долларов пожертвований.

22-й телемарафон, проводимый Всеармянским фондом "Айастан", прошел под девизом "Живительную воду и солнце моей Армении".

Первые 4 часа 12-часового Всеармянского мероприятия в этом году проводились в Ереване, а следующие 8 часов транслировались из Лос-Анджелеса.