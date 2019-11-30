Для установления мирового рекорда был применен стрелковый комплекс отечественного производства, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Стрелок Сергей Шмаков попал в мишень в полной темноте на расстоянии 1920 метров от нее. Снайпер использовал комплекс отечественного производства - винтовку от конструкторского бюро Lobaev Arms СВЛК-14 "Сумрак" с ночным прицелом от компании "Дедал".

Шмаков уложил пять пуль калибром .408 CheyTac (10,3 мм) в мишень размером 60 на 60 сантиметров. Кадры подготовки к стрельбе и сами выстрелы публикует "Звезда".

Россиянин установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела - ровно 1920 метров. Прицел на винтовке был пассивным, то есть цель не подсвечивалась.

Стоит отметить, что стрельба велась в неблагоприятных погодных условиях, но снайперу это не помешало.

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