https://news.day.az/world/1180892.html Британская полиция огласила некоторые детали расследования по теракту на мосту
Британская полиция огласила некоторые детали расследования по теракту на мосту
Британская полиция, ведущая расследование теракта, совершенного в пятницу на Лондонском мосту, считает, что застреленный преступник действовал один, и не ищет его сообщников.
Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу Sky News заместитель главы МВД Великобритании Брэндон Льюис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Важно, что полиция не ищет подозреваемых или сообщников", - сказал Льюис.
"Несколько лет назад мы изменили систему досрочного освобождения, но теперь мы оперативно должны вновь провести ее оценку", - сказал Льюис в эфире телеканала.
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