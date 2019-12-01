Возобновление переговоров США с талибами является шагом в правильном направлении, однако афганские власти с недоверием относятся к такой дипломатии и хотят остановки дискуссий, считает эксперт "Международной кризисной группы" Лорел Миллер.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в четверг президент США Дональд Трамп впервые посетил Афганистан и заявил, что радикальное движение "Талибан" хочет заключить соглашение, но сделать это можно только через договоренности о прекращении огня. Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что США возобновили переговоры с талибами для сокращения насилия в Афганистане.

Объявление о возобновлении переговоров с талибами говорит о том, что "США продолжают поиск дипломатического выхода из самой протяженной войны" для страны, считает эксперт. "Это - шаг в правильном направлении, хотя неясность со стороны Трампа относительно прекращения огня создает некоторые сомнения относительно того, что произойдет дальше", - написала Миллер в Twitter.

По ее словам, "главное значение этого объявления заключается в том, что оно публично подтверждает то, что дипломаты США, очевидно, делали на протяжении недель", а именно - попытки возобновить переговоры после их прекращения в начале сентября.