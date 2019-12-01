https://news.day.az/world/1181053.html В США разбился самолет, есть погибшие
В США разбился самолет, есть погибшие
Девять человек погибли при крушении небольшого самолета в субботу вечером в штате Южная Дакота. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал KSFY.
Всего на борту самолета, вылетевшего из города Чемберлен, находились 12 человек. Среди погибших - пилот и двое детей. Причина аварии пока не сообщается.
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщил в Twitter, что крушение потерпел одномоторный самолет Pilatus PC-12.
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