https://news.day.az/world/1181078.html Страшное ДТП в Таиланде, есть раненые
Страшное ДТП в Таиланде, есть раненые
Пятеро туристов из Турции и местный водитель получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post, пикап столкнулся с микроавтобусом, в котором находились иностранцы.
Микроавтобус доставлял туристов с пляжа Патонг в центр Пхукета, когда в него врезался пикап. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
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