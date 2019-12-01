Пятеро туристов из Турции и местный водитель получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post, пикап столкнулся с микроавтобусом, в котором находились иностранцы.

Микроавтобус доставлял туристов с пляжа Патонг в центр Пхукета, когда в него врезался пикап. Все пострадавшие были доставлены в больницу.