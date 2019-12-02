Турция – важная составляющая военного потенциала НАТО - министерство
НАТО является важным военно-политическим блоком, в котором Анкара обладает полным политическим контролем.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает Министерство национальной обороны Турции.
В сообщении отмечается, что НАТО остается надежным, сдерживающим и устойчивым объединением.
Турция достойно выполняет обязательства по защите общих ценностей стран НАТО, говорится в сообщении.
По данным ведомства, 2414 турецких военных в 2019 году приняло участие в 23 учениях НАТО. Турция планирует участвовать в учениях НАТО и в 2020 году.
"Турция - важная составляющая военного потенциала НАТО. Никто не вправе оспаривать вклад Анкары в миссии альянса. Турция вносит важный вклад в деятельность НАТО, находясь на передовой миссий альянса. Заявления, наподобие "Анкара шантажирует НАТО", недопустимы. Процедуры альянса соблюдаются в нормальном режиме", - говорится в сообщении.
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