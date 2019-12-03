https://news.day.az/world/1181554.html Пакистан выплатит России огромную сумму из-за долга времен СССР
Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.
Пакистан выплатит России огромную сумму из-за долга времен СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Задолженность возникла в рамках экспортно-импортных операций, которые проводил с Пакистаном Советский Союз.
Согласно договоренности Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов.
Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.
Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года. Тогда Москва выплатила 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине.
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