Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Задолженность возникла в рамках экспортно-импортных операций, которые проводил с Пакистаном Советский Союз.

Согласно договоренности Исламабад вернет Москве 93,5 миллиона долларов.

Соглашение подписали замминистра финансов России Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла.



Россия погасила последний внешний долг СССР в августе 2017 года. Тогда Москва выплатила 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине.