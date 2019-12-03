Власти Мексики 1 декабря зарегистрировали 127 умышленных убийств в один день в разных регионах страны, что стало самым высоким показателем с начала этого года.

Об этом сообщает Noticias MVS со ссылкой на доклад федерального правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в ноябре этот показатель составлял 79 умышленных убийств в день. Согласно отчету кабинета безопасности федерального правительства, в ноябре было зарегистрировано 2370 убийств, что на 14 больше по сравнению с октябрем, когда было подсчитано 2356 жертв.

Из общего числа убийств, зарегистрированных 1 декабря, 21 произошло в Коауиле, 14 - в штате Мехико. По 10 убийств были зафиксированы в штатах Гуанахуато и Оахака, 9 - в Нижней Калифорнии.

Всего с января по октябрь 2019 года были умышленно убиты больше 29,5 тысяч человек.