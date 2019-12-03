США внесли в бюджет ООН за прошедшие недели около 563 миллионов долларов, однако эта сумма не покрывает полностью задолженность Соединенных Штатов перед организацией, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В октябре генсек ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения организации. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджеты всемирной ООН. Организация была вынуждена даже пойти на сокращение определенных видов деятельности и переход к экономному режиму действия штаб-квартиры в Нью-Йорке.

"За последние недели США сделали ряд взносов в размере примерно 563 миллионов долларов. Таким образом, они полностью уплатили взносы в регулярный бюджет за прошедшие годы", - сказал Дюжаррик.

В то же время он отметил, что ему "нужно проверить, сколько они еще должны за этот год". "Но мы чрезвычайно благодарны за частичную оплату взносов", - добавил он.

В октябре помощник генерального секретаря ООН Чандру Раманатан раскрыл журналистам объемы задолженностей государств перед организацией. По его словам, США должны были 674 миллиона долларов в нынешнем году и 381 миллион долларов за предыдущие годы в регулярный бюджет.

Общая задолженность по регулярному бюджету составляла 1,385 миллиарда долларов, отметил он. При этом он уточнял тогда, что 97% от этой суммы задолжали семь государств: США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла.