В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах. В числе категорий товаров, на которые могут быть введены дополнительные пошлины до 100%, указаны французские сыры, шампанское и косметика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Аппарат представителя США завершил первую фазу расследования в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года [предусматривает возможные санкции к "несправедливым торговым партнерам"] и пришел к заключению, что цифровой налог Франции дискриминирует такие американские компании, как Google, Apple, Facebook и Amazon. Сегодняшнее решение аппарата посылает ясный сигнал о том, что США введут меры против тех режимов цифрового налога, которые дискриминируют или обременяют компании США, - приводятся высказывания главы ведомства Роберта Лайтхайзера. - В рамках статьи 301 начинаются расследования в отношении налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции".

"Список французских товаров, которые могут быть обложены пошлинами, включает 63 позиции. Приблизительная торговая стоимость составляет $2,4 млрд", - отмечается в заявлении. В этот перечень вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти категории товаров могут достигать 100%.

Аппарат представителя призвал общественность направить комментарии о возможных действиях к 6 января 2020 года. Согласно статье 301, по данному вопросу предусмотрены публичные слушания, которые пройдут 7 января 2020 года.

Цифровой налог

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

В связи с принятием законопроекта президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ Соединенные Штаты могут ввести таможенные пошлины на французские вина.