ЕС принял к сведению угрозы США о введении пошлин в ответ на французский "цифровой" налог, намерен координироваться с Францией относительно дальнейших шагов, заявил журналистам представитель ЕК, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в докладе торгового представителя США было заявлено, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов. Проект мер против Франции, о которых говорят США, недопустим, в случае их введения Евросоюз готов дать "сильный ответ", заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

"Что касается заявлений США относительно французского цифрового налога, то мы приняли это к сведению. В этом, как и других торговых вопросах, ЕС будет действовать и реагировать как одно целое. ЕС останется единым. Мы тесно координируемся с французскими властями относительно дальнейших шагов", - сказал представитель ЕС Даниель Росарио.

По его словам, ЕК "остается приверженной поиску стабильного, устойчивого и глобального решения вопроса налогообложения цифровой сферы". "Мы работаем с международными партнерами, чтобы достичь этого", - сказал он, призвав США к диалогу для разрешения спорных вопросов.