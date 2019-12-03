Глава французской LVMH, которой принадлежат марки Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно потерял $4,8 млрд из-за риска введения США пошлин на французские товары, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Ранее в докладе торгпредства США говорилось, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд.



При этом французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что проект мер против Франции, о которых говорят США, недопустим, в случае их введения Евросоюз готов дать "сильный ответ".

Согласно данным Forbes на 17:19 по бакинскому времени состояние богатейшего человека Европы Бернара Арно на фоне новостей о пошлинах снизилось на $4,8 млрд до $102,8 млрд. Акции LVMH теряют в ходе торгов 2% стоимости.



В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США.



Президент США Дональд Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).



Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другие. Штаб-квартира расположена в Париже.

