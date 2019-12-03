Акция протеста против деятельности НАТО и президента США Дональда Трампа, прибывшего в британскую столицу на саммит альянса, началась в центре Лондона, передаёт РИА Новости.

Несколько сотен человек собрались на Трафальгарской площади, чтобы выразить свой протест против политики, проводимой НАТО и США в мире. Собравшиеся обвиняют североатлантический альянс в агрессии в странах Ближнего Востока и Латинской Америки.

Плакаты с надписями "НАТО! прочь руки от Палестины", "Руки прочь от Кубы" развёрнуты на площади.