https://news.day.az/world/1181918.html В Лондоне началась акция протеста против действий НАТО и Трампа
В Лондоне началась акция протеста против действий НАТО и Трампа
Акция протеста против деятельности НАТО и президента США Дональда Трампа, прибывшего в британскую столицу на саммит альянса, началась в центре Лондона, передаёт РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались на Трафальгарской площади, чтобы выразить свой протест против политики, проводимой НАТО и США в мире. Собравшиеся обвиняют североатлантический альянс в агрессии в странах Ближнего Востока и Латинской Америки.
Плакаты с надписями "НАТО! прочь руки от Палестины", "Руки прочь от Кубы" развёрнуты на площади.
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