Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) международной коалиции ликвидировал командира террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" в сирийской провинции Идлиб, передает во вторник РИА Новости.

"Командир "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба", - передает радиостанция Sham FM. "Хайат Тахрир аш-Шам" ранее называлась "Джебхат ан-Нусра".

Отмечается, что ликвидированный боевик также тренировал боевиков террористической группировки "Асаиб Хамра".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.