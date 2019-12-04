В Сирии ликвидировали командира "Джебхат ан-Нусры"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) международной коалиции ликвидировал командира террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" в сирийской провинции Идлиб, передает во вторник РИА Новости.
"Командир "Хайат Тахрир аш-Шам"* Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба", - передает радиостанция Sham FM. "Хайат Тахрир аш-Шам" ранее называлась "Джебхат ан-Нусра".
Отмечается, что ликвидированный боевик также тренировал боевиков террористической группировки "Асаиб Хамра".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ" в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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