Сенатор-демократ Крис Мерфи усомнился в возможности США остановить "Северный поток - 2".

Об этом он заявил на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Политик считает, что США нужно найти "другие ответы" в этой ситуации.

Он также выразил надежду, что сенат вскоре примет законопроект по "европейской энергобезопасности", нацеленный на борьбу с "российским влиянием". По его словам, для этого из бюджета выделят миллиард долларов.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против реализации проекта выступают США, которые заинтересованы в поставках собственного сжиженного природного газа в Европу. Также "Северный поток - 2" критикуют Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, которые считают трубопровод "политическим инструментом".

В свою очередь, Германия и Австрия выступают за строительство газопровода. В Берлине и Вене неоднократно отмечали, что проект укрепит европейскую энергобезопасность.

Российские власти также не раз подчеркивали, что "Северный поток - 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным.