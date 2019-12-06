Один из потенциальных преемников действующего руководителя BlackRock Лоуренса Финка был уволен из-за "романтической связи" с одной из сотрудниц корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Марк Уайзман, бывший глава управляющей компании Пенсионного фонда Канады (CPPIB), перешедший в BlackRock в 2015 г. и до последнего времени возглавлявший одно из фондовых подразделений корпорации с активами в объеме $300 млрд, был уволен, после того как 5 декабря 2019 г. стало известно о данном инциденте.

По данным издания Wall Street Journal, Уайзман объяснил сложившуюся ситуацию в служебной записке, заявив о том, что "вступил в отношения по взаимному согласию с одной из наших коллег, не сообщая об этом", добавив также, что "сожалеет об этом и принимает ответственность за свои действия".

"Нераскрытие романтической связи" с одной из сотрудниц, названное в WSJ как причина увольнения потенциального преемника BlackRock, выглядит довольно двусмысленно, так как Уайзман находится в браке и его жена Марша Моффат также является одним из топ-менеджеров BlackRock, возглавляя канадское подразделение корпорации по управлению активами: женатый топ-менеджер в итоге, наиболее вероятно, был бы уволен из корпорации в результате подобного скандала вне зависимости от того, раскрыл бы он наличие данных внесупружеских "отношений по взаимному согласию" в BlackRoсk или нет.

Уайзман стал вторым топ-менеджером BlackRock, ушедшим из компании в 2019 г. из-за "несоответствия политике компании" - в июле этого года корпорацию по такой же причине покинул глава отдела кадров (HR) BlackRock Джефф Смит.BlackRock является крупнейшей в мире инвестиционной группой. По данным финансовой отчетности корпорации за III квартал 2019 г., объем активов под управлением BlackRock по состоянию на 30 сентября 2019 г. составлял $6,96 трлн.