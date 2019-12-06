Человечество лишилось крупнейшего в мире водопада Виктория. Он пересох практически полностью: остались лишь несколько струек шириной в десять метров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Виной всему - засуха, которой в этой части Африки не было уже четверть века. Местные жители уже обратились к шаманам, чтобы те помогли вернуть Виктории красоту и силу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.